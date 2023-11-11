Altay: 1 - Eyüpspor: 7 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Altay'ı 7-1 yendi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz
Altay: Eren Karataş, Tolga Ünlü (Dk. 75 Yusuf Tekin), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Sefa Özdemir), İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Onur Efe, Zeki Yıldırım (Dk. 69 Enes Yetkin), Arda Gezer (Dk. 46 Mehmet Gündüz), Salih Sarıkaya, Deniz Kadah (Dk. 75 Murat Berkan Demir), Paixao
Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı (Dk. 14 Mehmet Murat Uçar), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 53 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Fredy (Dk. 76 Mete Kaan Demir), Taşkın İlter (Dk. 76 Bekir Yılmaz), Ampem, Regattin, Bruno
Goller: Dk. 5 ve 51 Regattin, Dk. 15, 25 ve 81 Ampem, Dk. 70 Ahmed Kutucu, Dk. 88 Mustafa Pektemek (Eyüpspor), Dk. 13 Deniz Kadah (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 30 Caner Erkin (Eyüpspor), Dk. 57 Tolga Ünlü, Dk. 62 Zeki Yıldırım (Altay)