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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Altay: 1 - Eyüpspor: 7 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Altay: 1 - Eyüpspor: 7 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Altay'ı 7-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 21:54 Güncelleme: 11.11.2023 - 21:54
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        Eyüpspor, Altay'ı 7 bitirdi!
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        Stat: Alsancak Mustafa Denizli

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz

        Altay: Eren Karataş, Tolga Ünlü (Dk. 75 Yusuf Tekin), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Sefa Özdemir), İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Onur Efe, Zeki Yıldırım (Dk. 69 Enes Yetkin), Arda Gezer (Dk. 46 Mehmet Gündüz), Salih Sarıkaya, Deniz Kadah (Dk. 75 Murat Berkan Demir), Paixao

        Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı (Dk. 14 Mehmet Murat Uçar), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 53 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Fredy (Dk. 76 Mete Kaan Demir), Taşkın İlter (Dk. 76 Bekir Yılmaz), Ampem, Regattin, Bruno

        Goller: Dk. 5 ve 51 Regattin, Dk. 15, 25 ve 81 Ampem, Dk. 70 Ahmed Kutucu, Dk. 88 Mustafa Pektemek (Eyüpspor), Dk. 13 Deniz Kadah (Altay)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Caner Erkin (Eyüpspor), Dk. 57 Tolga Ünlü, Dk. 62 Zeki Yıldırım (Altay)

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