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        Haberler Spor Futbol İngiltere Altay Bayındır: Her zaman hazır olmalısınız - Futbol Haberleri

        Altay Bayındır: Her zaman hazır olmalısınız

        Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, FA Cup'ta penaltılarda mağlup ettikleri Arsenal maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her zaman hazır olmalısınız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 22:07 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:07
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        "Her zaman hazır olmalısınız"
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        İngiltere FA Cup'ta Arsenal'i penaltılarda eleyen Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, galibiyeti değerlendirdi.

        "HER ZAMAN HAZIR OLMALISINIZ"

        Normal sürede Ödegaard'ın, seri penaltı atışlarında Kai Havertz'in penaltı atışlarını kurtararak maçın adamı seçilen Altay Bayındır, "Ben sadece takımıma yardım ediyorum. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu büyük takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum. Burada her gün çalışıyorum. Eğer oynamıyorsanız bunun bir önemi yok. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız, eğer Man Utd oyuncusuysanız her zaman hazır olmalısınız." ifadelerini kullandı.

        "AMORIM'İN BİZLE İLİŞKİSİ ÇOK İYİ"

        Altay, "Ruben Amorim bizimle her gün konuşuyor ve bize yardım etmek istiyor. Onu seviyoruz ve o da her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncularla çok iyi bir ilişkisi var ve biz ona güveniyoruz, o da bize güveniyor. Birlikte mücadele ediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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