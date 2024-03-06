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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay, Grenoble ile anlaşan Efe Sarıkaya'nın transferinden henüz para alamadı - Futbol Haberleri

        Altay, Grenoble ile anlaşan Efe Sarıkaya'nın transferinden henüz para alamadı

        Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da mali sıkıntıların son dönemde had safhaya ulaştığı bildirildi. Siyah-Beyazlı ekip ara transfer döneminde Fransa 2. Ligi takımlarından Grenoble'ya sattığı genç oyuncusu Efe Sarıkaya'nın transfer ücretini hala alamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:35
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        Altay'da gözler Efe'den gelecek parada!
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        Trendyol 1. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Altay'ın ara transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble ile anlaşan Efe Sarıkaya'nın transferinden henüz para alamadığı öğrenildi. İzmir ekibi 18 yaşındaki milli stoperin satışından 200 bin Euro bonservis ücreti ve 100 bin Euro bonus olmak üzere 300 bin Euro gelir elde etmeyi planlıyordu.

        KONGRE İDDİASI

        Fransız temsilcisi Grenoble, Efe'nin transferini 1 Şubat'ta duyururken, genç oyuncunun Fransa'da henüz çalışma izni alamaması nedeniyle Altay'ın bonservis ücretini temin edemediği dile getirildi. Kadrosunun büyük bölümü dağılan Altay'da ödemelerin yapılmaması nedeniyle takımda kalan futbolcuların ve çalışanların mutsuz olduğu ifade edildi. Sıkıntıları bir türlü aşamayan kulüpte yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almaya hazırlandığı kaydedildi.

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        SAĞLIK EKİBİ GÖREVİ BIRAKTI

        Altay'da geçen hafta deplasmanda oynanan Ümraniyespor karşılaşması öncesi ödeme yapılmayan sağlık ekibinin görevlerinden ayrıldığı belirtildi. Bir doktor, iki fizyoterapist ve bir masörün kulüple vedalaştığı öğrenildi. Ümraniye deplasmanında geçici sağlık ekibinin görev yaptığı, bu haftaki Gençlerbirliği maçı öncesi yeni bir sağlık ekibi belirlenmediği gelen haberler arasında.

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