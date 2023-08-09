Altay, İbrahim Akın’la yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da geçtiğimiz ay gençlik gelişim sorumluluğu görevine getirilen İbrahim Akın'la yollar ayrıldı
Giriş: 09.08.2023 - 16:28
Altay’da geçtiğimiz ay gençlik gelişim sorumluluğu görevine siyah-beyazlıların akademisinden yetişen ve yıllarca kulüpte forma giyen İbrahim Akın getirilmişti. Kısa süre önce göreve gelen Akın ile bilinmeyen bir sebepten dolayı yolların ayrıldığı öğrenildi.
İbrahim Akın, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giyip, iki şampiyonluk yaşamıştı.