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ALTIN FİYATLARI 30 KASIM CANLI... Altın fiyatları 30 Kasım Perşembe günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatları bin 900 lira sınırını aştı. Çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Kasım altın alım satım fiyatları...