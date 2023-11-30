Altın fiyatları rekor kırdı! Son dakika: Gram altın fiyatları bin 900 lira sınırını aştı
Altın fiyatları 30 Kasım Perşembe gününe rekorla başladı. Gram altın fiyatları tarihi rekor kırarak bin 900 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 3 bin lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 30 Kasım alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 30 KASIM CANLI... Altın fiyatları 30 Kasım Perşembe günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatları bin 900 lira sınırını aştı. Çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Kasım altın alım satım fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.902,44
1.902,68
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.046,49
2.046,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.043,91
3.110,88
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.175,64
12.405,45
YARIM ALTIN FİYATI
6.068,80
6.221,75
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.175,64
12.405,45
ATA ALTIN FİYATI
12.750,73
13.068,28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.073,63
1.275,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.758,90
1.861,73