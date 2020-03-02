Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Geçen hafta artan koronavirüs endişeleriyle 1.689 dolarla 7 yılın zirvesine tırmanan altının ons fiyatı yeni haftaya da 1.600 dolar civarında başladı.

Altın 7 yılın zirvesine tırmandıktan sonra gelen kâr satışlarıyla cuma günü 1.585 dolara kadar gerilemişti. Ancak altın fiyatlarında son günlerde önemli bir etken daha ortaya çıktı.

ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı yazılı açıklamayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediklerini belirterek, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun adımlar atacaklarını ifade etti.

İNDİRİME BU AY BAŞLAYABİLİR

Powell'ın bu açıklaması Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiyi artırdı. Goldman Sachs analistleri bu açıklamanın ardından Fed'den haziran ayına kadar 75 baz puanlık indirim beklediklerini bildirdi. Bankanın analistleri bunun yanında 17-18 Mart'ta gerçekleşecek toplantı sonucunda 50 baz puanlık bir indirim gelebileceğini belirtti.

Fed'den indirim beklentisinin artmasıyla yatırımcılar 'güvenli liman' arayışına gitti ve altın bugün uluslararası piyasalarda yüzde 1.1'lik artışla 1.603 dolara yükseldi.

ÇİN'DE ÜRETİM ALARM VERİYOR

Tabii bu artışta koronavirüs salgınına yönelik devam eden endişeler de etkili oluyor. Henüz salgının ekonomik etkilerinin ne boyutta olacağı anlaşılabilmiş değil. Bu sebeple özellikle salgının merkezi olan Çin'de açıklanan her ekonomik veri büyük dikkatle takip ediliyor. Son olarak cumartesi günü dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de, üretimdeki hareketliliği gösteren şubat ayı İmalat PMI'ı 40.3 puanla tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Çin'de salgın sebebiyle birçok fabrikanın üretime ara vermesiyle İmalat PMI'ında düşüş bekleniyordu ancak açıklanan seviye beklentilerin de çok altında kaldı. Bu olumsuz veri de geleneksel olarak 'güvenli liman' olarak görülen altına talebi artırdı.