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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI 17 Ekim 2023: Gram altın 1720 lirayı aştı! Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişte! 17 Ekim 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelere bağlı değişiklik gösteriyor. İsrail-Filistin çatışması piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından yükselişe geçti. İşte, 17 Ekim 2023 Salı Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:55
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        Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımlar sonrası risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini belirtti.

        Bölgeden gelen haberlerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu dile getiren analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, daha sonra da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğinin duyurulduğuna işaret etti.

        Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.940 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 17 Ekim 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.726,54

        1.726,76

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.919,50

        1.919,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.762,46

        2.823,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.049,83

        11.258,48

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.507,65

        5.646,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.049,83

        11.258,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.821,19

        12.115,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        991,98

        1.177,49

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.626,22

        1.718,41

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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