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Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımlar sonrası risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini belirtti.

Bölgeden gelen haberlerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu dile getiren analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, daha sonra da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğinin duyurulduğuna işaret etti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.940 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 17 Ekim 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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