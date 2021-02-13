Çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Şubat Cumartesi günü günün ışıklarıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Piyasalar kapalı olduğu için de işlemler bir önceki günün rakamsal değerleri üzerinden yürütülüyor. Hemen belirtelim ki gram ve çeyrek altın fiyatları geçtiğimiz haftayı sert düşüle kapattı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...