Altın fiyatları 19 Mart Cuma yani haftanın son işlem gününe sert düşüşle başladı. Yatırımcıyı şok eden düşüş sonrası "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte 19 Mart güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 19 mart alış ve satış listesi...