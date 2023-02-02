ALTIN FİYATLARI 2 Şubat Perşembe yani bugün güne değer artışıyla başladı. Gram altın haftaya bin 180 lira seviyesinde başlarken bugün bin 980 lira üzerinden işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...

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