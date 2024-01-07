Hafta sonu güncel altın fiyatları: 7 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 7 Ocak Pazar günü yani bugün gün içerisinde altın altım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın bin 960 lira seviyesinde, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 7 Ocak alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 7 OCAK PAZAR... Altın fiyatları 7 Ocak Pazar gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 960 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Ocak alış - satış tablosu...
7 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.960,72
1.961,02
ALTIN/ONS FİYATI
2.045,05
2.045,84
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.137,15
3.206,26
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.548,59
12.785,82
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.254,69
6.412,52
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.548,59
12.785,82
ATA ALTIN FİYATI
13.565,04
13.908,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,87
1.469,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.864,92
1.972,52