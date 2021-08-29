Güncel altın fiyatları merak ediliyor. 28 Ağustos Cumartesi günü güncel piyasalarda gram altın 488,39 TL'den işlem görürken çeyrek altın 797,25 TL'den satışa sunuluyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? yatırımcıların ve birikim yapmak isteyen vatandaşların gündeminden düşmüyor. İşte 28 Ağustos 2021 altın fiyatlarında son durum...