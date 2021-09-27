ALTIN FİYATLARI 27 Eylül Pazartesi günü yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Bugün başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler iin detayları haberimizde derledik. İşte 27 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları...