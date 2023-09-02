Altın fiyatları son dakika: 2 Eylül Cumartesi 2023 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

Altın fiyatları son dakika: 2 Eylül Cumartesi 2023 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğlen saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 2 Eylül Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 2 Eylül Perşembe çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ