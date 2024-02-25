Altın fiyatları, araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son günü itibarı ile altın fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Yatırımcılar için "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 26 Şubat 2024 canlı altın fiyatları...