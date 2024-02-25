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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları SON DAKİKA! 26 Şubat 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Güncel altın fiyatları: 26 Şubat bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları, ons altın ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden doğrudan etkileniyor. Son işlem gününde yükselişe geçten gram altın fiyatı 25 Şubat Pazar gününde 2 bin 32 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmayı düşünenler için güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 26 Şubat 2024 bugün canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 00:03 Güncelleme: 26.02.2024 - 00:03
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        1

        Altın fiyatları, araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son günü itibarı ile altın fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Yatırımcılar için "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 26 Şubat 2024 canlı altın fiyatları...

        2

        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

        Haftanın son işlem günü olan cuma gününde öğleden sonra yükselişe geçti. 2 bin 22 lira seviyesinde seyreden gram altın fiyatı hafta sonuna 2 bin 32 liradan giriş yaptı.

        3

        24 ŞUBAT 2024 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

        Alış: 2.032,22

        Satış: 2.032,57

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN NE KADAR?

        Alış: 2.034,95

        Satış: 2.035,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.251,55

        Satış: 3.323,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 13.006,20

        Satış: 13.252,34

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 6.482,78

        Satış: 6.646,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN NE KADAR?

        Alış: 13.006,20

        Satış: 13.252,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI NE KADAR?

        Alış: 13.953,22

        Satış: 14.300,31

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.122,61

        Satış: 1.508,14

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.919,74

        Satış: 2.029,21

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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