Altın fiyatları son dakika! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 3 Kasım Cumhuriyet altını

Altın fiyatları hafta sonu da merak ediliyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,09 azalışla 215,30 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 216 bin 500, en yüksek ise 218 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 217 bin 300 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 3 Kasım güncel altın fiyatları