Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 24 Nisan

Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın uzmanları, dolar kurunun yükselişin altının gram fiyatındaki değer kayıplarının sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade ederek, teknik açıdan gram altın fiyatında 237 liranın destek, 241 liranın ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi. İşte 24 Nisan güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları