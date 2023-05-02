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Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 2 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 azalışla 1.240 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatları güne düşüşle başlamasının ardından öğle saatlerinde ibre yeniden yukarı döndü. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan canlı gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2 Mayıs 2023 Salı güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...

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HABERTURK.COM / AA
  • Altın fiyatları son dakika: YENİDEN YÜKSELİYOR! 2 Mayıs 2023 Salı güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağından olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak veri takviminin de varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini ifade etti.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, buna karşın Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceğinin de beklentilerde yer aldığını kaydetti.

    Analistler, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin piyasa beklentilerinin üstünde gelmesine karşın imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü ifade ederek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamının ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

    Bugün Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, 1.980 ve 1.970 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 2 Mayıs 2023 altın fiyatları alış-satış rakamları...

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  • Altın fiyatları son dakika: YENİDEN YÜKSELİYOR! 2 Mayıs 2023 Salı güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.243,37

    1.243,55

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika: YENİDEN YÜKSELİYOR! 2 Mayıs 2023 Salı güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.986,66

    1.986,94

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika: YENİDEN YÜKSELİYOR! 2 Mayıs 2023 Salı güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.989,40

    2.033,20

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika: YENİDEN YÜKSELİYOR! 2 Mayıs 2023 Salı güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.957,59

    8.107,94

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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