Altın fiyatları zirvede seyrediyor! 11 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 11 Temmuz Salı günü altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dolar TL kurundaki yükselişinde etkisiyle birlikte yukarı yönlü seyre geçen çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de yukarı yönlü seyrini koruyor. Peki altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 11 Temmuz Salı yani bugün altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın markajında. Haftaya yükselişle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları yeni günde de yuları yönlü seyrini muhafaza ediyor.. Peki, 11 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.611,11
1.612,21
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.924,40
1.925,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.577,77
2.635,96
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.311,08
10.511,62
YARIM ALTIN FİYATI
5.139,43
5.271,93
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.311,08
10.511,62
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
897,24
1.072,83
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.472,27
1.565,45