Altın fiyatları zirvede seyrediyor! 11 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

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ALTIN FİYATLARI 11 Temmuz Salı yani bugün altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın markajında. Haftaya yükselişle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları yeni günde de yuları yönlü seyrini muhafaza ediyor.. Peki, 11 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

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