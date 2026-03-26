Altın fiyatlarında gerileme
Küresel piyasalarda altın fiyatları bugün hızlı düşüş kaydetti. Uluslararası piyasalarda ons altın gün içinde 4.426 dolara kadar gerileyerek kritik 4.450–4.500 dolar bandının altına indi. Günlük kayıp yüzde 1,7 seviyesine ulaşırken, yatırımcılar güvenli liman talebinde azalma ve faiz beklentilerindeki değişim nedeniyle satışa yöneldi.
Altındaki düşüşün başlıca nedeni, küresel faiz beklentilerindeki artış oldu. Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol fiyatlarını yükseltmesi enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitme olasılığını zayıflattı. Yüksek faiz beklentisi, getirisi olmayan altın yatırımcısı için cazibeyi düşürdü.
ATEŞKES UMUDU
Jeopolitik risklerin sınırlı etkili kalması da satış baskısını güçlendirdi. ABD ile İran arasında ateşkes ihtimaline yönelik temasların gündeme gelmesi, risk iştahını artırarak güvenli liman talebini azalttı. Bu durum altın fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.
Analistler ayrıca, son haftalarda hızlı yükselen altın fiyatlarında yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesinin de düşüşü hızlandırdığını belirtiyor. Piyasalarda artan oynaklık karşısında nakde yönelme eğilimi fiyatları aşağı çekti.