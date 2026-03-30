Altın fiyatlarında son durum

Çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu

Adana'da Ali K. (34), 3 yıl önce boşandığı Dilan Öztürk'ü (33), 2 çocuğunu okula götürmek için apartmandan çıktığı sırada önünü kesip, tabancayla bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine süren Ali K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı. Hastanede tedavisi süren Öztürk, "Orada 2 çocuk ve bir anne katliamı yaşanabilirdi. Herkes sesimi duysun, ölmekten çok korkuyorum. Çocuklarımı bırakabileceğim kimsem yok. Bu yüzden en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Polise teslim olan Ali K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)