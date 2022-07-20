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Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 20 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son günlerdeki düşüşünü sona erdirdi ve 19 Temmuz Salı gününe yükselişle başladı. Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 959,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından öğle saatlerinde yükselişini sürdürdü. Gram altın fiyatı 985,67 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 1.586,82 liradan alıcı buluyor. İşte 20 Temmuz 2022 Kapalıçarşı altın fiyatları canlı alış - satış rakamları son durum

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  • Altın fiyatlarında sürpriz YÜKSELİŞ! 19 Temmuz 2022 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın ve gram altın, tam altın fiyatı CANLI kuru alış - satış rakamları

    Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise değişimin gözlenmediğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti.

    Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

    20 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Altın fiyatları ekonomi gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Döviz kurlarının yükselişe geçmesiyle altın fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanıyor. Peki altın fiyatları ne kadar ve kaç TL? İşte 20 Temmuz 2022 Salı günü güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatlarında sürpriz YÜKSELİŞ! 19 Temmuz 2022 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın ve gram altın, tam altın fiyatı CANLI kuru alış - satış rakamları

    GRAM ALTIN FİYATI

    982,42

    985,67

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatlarında sürpriz YÜKSELİŞ! 19 Temmuz 2022 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın ve gram altın, tam altın fiyatı CANLI kuru alış - satış rakamları

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    970,34

    970,44

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatlarında sürpriz YÜKSELİŞ! 19 Temmuz 2022 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın ve gram altın, tam altın fiyatı CANLI kuru alış - satış rakamları

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.711,97

    1.712,43

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatlarında sürpriz YÜKSELİŞ! 19 Temmuz 2022 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın ve gram altın, tam altın fiyatı CANLI kuru alış - satış rakamları

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.552,60

    1.586,82

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatlarında sürpriz YÜKSELİŞ! 19 Temmuz 2022 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın ve gram altın, tam altın fiyatı CANLI kuru alış - satış rakamları

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    6.210,66

    6.327,84

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatlarında sürpriz YÜKSELİŞ! 19 Temmuz 2022 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın ve gram altın, tam altın fiyatı CANLI kuru alış - satış rakamları

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.095,88

    3.173,82

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  • Altın fiyatlarında sürpriz YÜKSELİŞ! 19 Temmuz 2022 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın ve gram altın, tam altın fiyatı CANLI kuru alış - satış rakamları

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    6.210,66

    6.327,84

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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