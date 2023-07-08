Altın haftayı yükselişle kapattı! 8 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları haftaya yükselişle kapattı. Gün içerisinde altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından güncel rakamlar merak edilip araştırılıyor. Peki, gün içerisinde çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 8 Temmuz Cumartesi yani bugün piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, 8 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.611,11
1.612,21
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.924,40
1.925,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.577,77
2.635,96
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.311,08
10.511,62
YARIM ALTIN FİYATI
5.139,43
5.271,93
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.311,08
10.511,62
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
897,24
1.072,83
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.472,27
1.565,45