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HaberlerAltınAltın ile ilgili önemli karar - haberler
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Bankalar, topladıkları fiziki altınları milyem değerleri üzerinden değerleyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından görüşe açılan yönetmelik taslağına göre, bankalar topladıkları fiziki altınların karşılığını, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirilmesi olarak açıklanan "milyem değerler" üzerinden belirleyecek

Altın ile ilgili önemli karar - haberler
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklikleri kapsayan yönetmelik taslağını görüşe açtı.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.

Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat
hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.

Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.

Yönetmelik taslağı ile bankaların topladığı fiziki altınlar için ürün ve ayar bazında belirlenen milyem değerleri şöyle:

AyarÜrünMilyem
24 Ayarİstanbul Altın Rafinerisi Markalı Ürünler0,995
24 AyarDarphane0,995
24 AyarLBMA Üyesi Rafineri Ürünleri0,994
24 AyarLBMA Harici Rafineri Ürünleri0,992
22 AyarDarphane Üretimi Ziynet0,907
22 AyarMuhtelif 22 Ayar Kuyum Ürünü0,905
21 AyarHurda Altın0,855
18 AyarHurda Altın0,725
14 AyarHurda Altın0,555
8 AyarHurda Altın0,2975

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