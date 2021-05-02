Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 473,33 liradan cumhuriyet altını ise 3.069,31 işlem görüyor. İşte 2 Mayıs çeyrek altın gram altın fiyatları...