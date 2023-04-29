ALTIN FİYATLARI 29 Nisan Cumartesi yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın bin 250 lira ve çeyrek altın 2 bin 35 lira seviyesinde haftayı kapattı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 29 Nisan çeyrek ve rgam altın fiyatları...

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