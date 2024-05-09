Halka arz takviminde yerini alan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin talep toplama süreci başladı. 1.8 milyar TL büyüklüğünde halka arz açıklayan şirketin hisse fiyatı 32 TL olarak belirlendi. İşte, yatırımcıların Altınay Savunma Teknolojileri halka arzı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...