Altınay Savunma Teknolojileri talep toplamaya başladı! Mayıs halka arz takvimi
Halka arzın beklenen firmalarından Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 9 Mayıs itibarıyla talep toplamaya başladı. Toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak firma, halka arzdan gelen fonun yüzde 50'sini yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları için kullanacağını açıkladı. İşte, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz detayları...
Halka arz takviminde yerini alan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin talep toplama süreci başladı. 1.8 milyar TL büyüklüğünde halka arz açıklayan şirketin hisse fiyatı 32 TL olarak belirlendi. İşte, yatırımcıların Altınay Savunma Teknolojileri halka arzı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 32 TL olarak belirlendi.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LOT DAĞILIMI
Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;
2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)
2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)
2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)
3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)
3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)
4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)
4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)
4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olarak açıklandı.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.
Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları
Yüzde 5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.
Yüzde 15 İşletme sermayesi.
Yüzde 5 Finansal borç ödemeleri.
Yüzde 10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.