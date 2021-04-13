Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Özcan Sultanoğlu
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya (Dk. 46 Muzaffer Kocaer),Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Dk. 66 Yusuf Yalçın Arslan),Ufuk Budak (Dk. 82 Hüsamettin Yener),Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Oğulcan Ülgün (Dk. 82 Burak İnce),Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın (Dk. 72 Emre Nefiz),Enis Destan
AdanaDemirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan (Dk. 84 Semih Güler),Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Hasan Kılıç, Ezeh (Dk. 86 Emircan Altıntaş),Gökhan İnler, Sedat Şahintürk (Dk. 62 Yunus Akgün),Sinan Kurt (Dk. 86 İsmail Yüksek),Dibba
Gol: Dk. 14 Dibba (Adana Demirspor)
Sarıkartlar: Dk. 31 Furkan Çil, Dk. 34 Rahmi Salih Kaya (Altınordu),Dk. 81 Ezeh (Adana Demirspor)
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