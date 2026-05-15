Amazon Türkiye, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) Türkiye etabının isim sponsoru oldu

Amazon Türkiye, 17–21 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) 2. hafta Türkiye ayağındaki tüm karşılaşmaların isim sponsoru olarak organizasyona destek verecek.

İş birliği Amazon Türkiye’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantısında; basın mensupları, markanın temsilcileri ve voleybol dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla duyuruldu. Milli takım oyuncularından İlkin Aydın da etkinliğe katılarak basın mensuplarıyla bir araya geldi; Milletler Ligi’nin Ankara etabına ilişkin heyecanını ve duygularını paylaştı.

Amazon Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ece Uslu, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada voleybolun Türkiye’de yarattığı güçlü etkiye dikkat çekerek şunları söyledi: “Amazon Türkiye olarak, milyonları ortak bir heyecan etrafında buluşturan voleybola destek vermekten ve 2026 Voleybol Milletler Ligi Türkiye etabının isim sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Voleybol bugün artık sadece bir spor değil; gençlere cesaret veren, hayal kurduran ve yeni nesillere ilham olan çok güçlü bir değer haline geldi. Sahadaki mücadele, takım ruhu ve birlik duygusu toplumun her kesiminde karşılık buluyor. Biz de Amazon olarak, insanları bir araya getiren ve pozitif etki yaratan bu heyecanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ankara’da dünyanın en güçlü takımlarını ağırlayacak bu büyük organizasyonun, voleybolun enerjisini ve birleştirici ruhunu daha da büyüteceğine inanıyoruz. Amazon Türkiye olarak, müşterilerimizle kurduğumuz bağı sporun birleştirici gücüyle daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. 17–21 Haziran tarihlerinde tüm voleybolseverleri Ankara Spor Salonu’nda ve ekran başında bu büyük heyecana ortak olmaya, Milletler Ligi’nin eşsiz atmosferini hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz.”

Volleyball World CEO’su Ugo Valensi ise konuşmasında Türkiye’nin dünya voleybolundaki yükselen gücüne vurgu yaparak şunları söyledi: “Türkiye, tutkulu taraftarları, ilham veren milli takımı ve voleybola duyduğu eşsiz bağlılıkla artık Voleybol Milletler Ligi’nin en özel duraklarından biri haline geldi. Türk sporcuların yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, genç nesillere verdikleri ilhamla da ülke çapında gerçek birer yıldız haline gelmesi bunun en güçlü göstergelerinden biri. Geçtiğimiz yıl Türk taraftarların kırdığı VNL seyirci rekoru ise Türkiye’de voleybolun nasıl büyük bir enerjiye dönüştüğünü tüm dünyaya gösterdi. Voleybol Milletler Ligi, dünyanın en iyi milli takımlarını aynı sahada buluşturan benzersiz bir organizasyon. Ancak bu turnuvayı gerçekten özel kılan şey, ev sahibi şehirlerde oluşan atmosfer, tribünlerdeki tutku ve milyonların paylaştığı ortak heyecan. Ankara’nın bu yıl da unutulmaz bir enerji yaratacağına inanıyoruz. Amazon Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, Ankara’daki bu güçlü ivmeyi daha da ileri taşımayı; hem sporcular hem de taraftarlar için dünya standartlarında, ilham verici bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.” dedi

Volleyball World İş Ortaklıklarından Sorumlu Başkanı Oliver Clarke da, “Amazon Türkiye ile çalışmak, Voleybol Milletler Ligi’nin büyümesini sürdürmesi adına önemli bir adım. Amazon Türkiye; güçlü bir marka, gerçek yerel bağ ve spor ile eğlence aracılığıyla taraftarlarla bağlantı kurmaya yönelik ortak bir vizyon sunuyor. Bu iş birliği hem salon içindeki deneyimi hem de yayınlardaki izleyici deneyimini geliştirmek ve voleybolun Türkiye’deki ve uluslararası ölçekteki erişimini artırmak için yeni fırsatlar yaratıyor.” şeklinde konuştu.