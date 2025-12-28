Amed SK: 3 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed SK, evinde Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Daniel Mosquera (2) ve Mbaye Diagne'nin golleriyle puanını 39'a çıkaran Amed SK, sezonun ilk yarısını lider olarak bitirdi. Diyarbakır temsilcisinde 35'te Mbaye Diagne ve 72. dakikada Dia Sabia, penaltı atışından yararlanamadı. Iğdır FK ise haftayı 30 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed SK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Diyarbakır temsilcisine galibiyeti getiren golleri 44 ve 76. dakikalarda Daniel Mosquera, 56'da Mbaye Diagne attı.
Ev sahibinde 35. dakikada Mbaye Diagne ve 72. dakikada Dia Sabia, penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Amed SK 39 puanla ligin ilk yarısını lider tamamlarken, Iğdır FK ise 30 puanda 7. sırada kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Çorum FK'yı konuk edecek. Iğdır FK, Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak.