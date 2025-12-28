Amed SK: 3 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed SK, evinde Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Daniel Mosquera (2) ve Mbaye Diagne'nin golleriyle puanını 39'a çıkaran Amed SK, sezonun ilk yarısını lider olarak bitirdi. Diyarbakır temsilcisinde 35'te Mbaye Diagne ve 72. dakikada Dia Sabia, penaltı atışından yararlanamadı. Iğdır FK ise haftayı 30 puanla tamamladı.

