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        Haberler Spor Futbol Amed Sportif Faaliyetler'de Serkan Reçber'den ayrılık açıklaması!

        Amed Sportif Faaliyetler'de Serkan Reçber'den ayrılık açıklaması!

        Amed Sportif Faaliyetler'de kısa süre önce sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı olarak ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 17:13 Güncelleme:
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        Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrıldı!

        Süper Lig’e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, 3 Haziran’da sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber ile anlaşmıştı. Serkan Reçber sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, görevinden ayrıldığını duyurdu.

        Reçber, X hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Kamuoyu, Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur. Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig’de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı.

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