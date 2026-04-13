Amedspor: 2 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Ümraniyespor, 2-2 berabere kaldı. İki kez geriye düşen Amedspor, 90+3'te Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla beraber 2. sırada yer alan Amed SK haftayı 72, Ümraniyespor ise 43 puanla tamamladı.
Giriş: 13 Nisan 2026 - 22:03
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibinin gollerini 27'de Mehmet Yeşil ve 90+3. dakikada Mbaye Diagne atarken, konuk ekibin gollerini ise 22'de Batuhan Çelik ile 69. dakikada Jurgen Bardhi kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci beraberliği alan Amed SK puanını 72'ye, Ümraniyespor ise 43'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amedspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Van Spor FK'yı ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ