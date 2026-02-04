Habertürk
        Amedspor, Atakan Müjde'yi kiraladı - Futbol Haberleri

        Amedspor, Atakan Müjde’yi kiraladı

        Amed Sportif Faaliyet, Kasımpaşa'da forma giyen Atakan Müjde'yi yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:42
        Amedspor, Atakan Müjde'yi kiraladı!
        Trendyol 1. Lig'in lideri Amed Sportif Faaliyet, Kasımpaşa'da forma giyen Atakan Müjde'yi yarım sezonluğuna kiraladığını açıkladı.

        Diyarbakır temsilcisinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Atakan Müjde’yi, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’den yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Atakan Müjde’ye Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, transferin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Tüm kardeşlerimizi selamlarımızın en güzeliyle selamlıyor şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin siyaset kutbudur. Her insan b...
