Amedspor, Atakan Müjde’yi kiraladı
Amed Sportif Faaliyet, Kasımpaşa'da forma giyen Atakan Müjde'yi yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig'in lideri Amed Sportif Faaliyet, Kasımpaşa'da forma giyen Atakan Müjde'yi yarım sezonluğuna kiraladığını açıkladı.
Diyarbakır temsilcisinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Atakan Müjde’yi, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’den yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Atakan Müjde’ye Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, transferin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.