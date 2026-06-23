Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor'da kaleci Erce Kardeşler'le yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Amedspor forması altında kulübümüze sunduğu emek, katkı ve özveri için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.