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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Amedspor'da kaleci Erce Kardeşler'le yollar ayrıldı

        Amedspor'da kaleci Erce Kardeşler'le yollar ayrıldı

        Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, takım kaptanı Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 22:22 Güncelleme:
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        Amedspor'da Erce Kardeşler'le yollar ayrıldı!

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor'da kaleci Erce Kardeşler'le yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Amedspor forması altında kulübümüze sunduğu emek, katkı ve özveri için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

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