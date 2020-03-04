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Çin'de patlak veren koronavirüs salgının en çok vurduğu sektörlerden biri de kuşkusuz otomotiv oldu.

Çin'in ardından önce Japon ve Koreli, ardından da Avrupalı üreticilerin fabrikalarında üretimi sekteye uğratan virüs salgını, ABD'li otomotiv markalarını da hareket geçirdi.

Yaşananlardan olumsuz etkilenmemek adına bir dizi önlem alan Ford ve Fiat Chrysler gibi ABD'nin büyük iki otomotiv üreticisi, çalışanlarına iş seyahatlerini yasakladığının duyurdu.

Söz konusu yasakların hem ülke içi hem de yurtdışı seyahatleri kapsadığı ve 27 Mart'a kadar süreceği ifade ediliyor.

Ford'dan yapılan açıklamada, "Çalışanlarımızın, bayilerimizin, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığı her zaman en önem verdiğimiz konu olmuştur. Çin'de durumu takip etmek amacıyla bir ekip oluşturduk" ifadesi yer aldı.

Ford'un seyahat yasağının, sadece çalışanların fiziksel olarak gerekli olduğu ve sağlık açısından tehlike yaratmayan bölgelerde esnetilebildiği de verilen bilgiler arasında.

Daha önce Çin'e yapılacak bütün iş seyahatlerini askıya alan Fiat Chrysler da Ford ile benzer uygulamalara gittiğini açıklarken, ülkenin bir diğer otomotiv üreticisi General Motors ise, Çin'e ek olarak Güney Kore, İtalya ve Japonya'ya da iş gezilerini durduğunu açıklamıştı.

Bu hafta başı kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı'da, koronavirüs salgını sebebiyle son dakikada iptal edilmişti.