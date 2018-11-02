Dünya Kupası'nda ikinci tura kalan Ampute Futbol Milli Takımı, İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden şampiyonada F Grubu'nda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı 3-0 hükmen, ABD'yi 5-1 mağlup eden ve son 16 takım arasına kalan Milliler'in, İrlanda müsabakasında gollerini Serkan Dereli (2), Şeyhmus Erdinç ve Savaş Kaya attı.

Ay-yıldızlılar çeyrek finalde 3 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te Rusya ile karşılaşacak.

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