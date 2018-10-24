Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı kafilesi, 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası için Atatürk Havalimanı'ndan Meksika'ya hareket etti. AA'nın haberine göre; Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, uçuş öncesi yaptığı açıklamada, 2017 Avrupa Şampiyonu milli takımın bu kez yeni başarılar kazanmak için dünya kupasında mücadele edeceğini söyledi.

Uzun süren bir hazırlık döneminden sonra Meksika'da ciddi rakiplerle karşılaşacaklarını belirten Uztürk, "Grubumuzda Kenya, ABD ve Liberya var. Bildiğimiz kadarıyla (turnuvada) Rusya, Angola, İngiltere gibi önemli ülkeler de var. İyi bir hazırlıkla, inançlı ve iddialı olarak gidiyoruz. Amacımız, inşallah dünya kupasını ülkemize getirmek. Bu inançla ülkemize güzel haberler ulaştıracağız ve dünya kupasını, büyük bir istekle, arzuyla ekibimizle beraber kucaklayacağız." dedi.

Takım kaptanı Osman Çakmak ise dünya kupası mücadelelerine çok iyi motive olduklarını dile getirdi.

Türkiye'ye kupayla dönmek istediklerini kaydeden Çakmak, "Bir numara olmak istiyorsak, bizim gözümüzde her zaman Türk halkına bir borcumuz var. Bir numara olan dünya kupasını inşallah gruptan lider çıkıp ondan sonra gelecek muhtemel rakiplerimizi, onlarla karşılaşıp 24 ülkenin katılımıyla organize edilen çok büyük bu organizasyonda bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Rahmi Özcan da kendilerini zorlu bir dünya kupası mücadelesinin beklediğini anlatarak, "Dünyanın en iyi takımları orada. İnşallah dünya kupasını getirip ülkemize armağan etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kafile, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yollarına ait bir uçakla yola çıktı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, F Grubu'nda 29 Ekim Pazartesi günü TSİ 01.00'de Kenya, 30 Ekim Salı günü TSİ 03.00'te Liberya, 31 Ekim Çarşamba günü ise TSİ 02.00'de ABD ile karşılaşacak.

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