Ana liman olarak Galataport İstanbul’u seçen AROYA, bu yıl 15 sefer düzenleyecek

Geçen sene Galataport İstanbul’u ana liman olarak belirleyen Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) şirketi Cruise Saudi’ye ait AROYA Cruises’ın ilk gemisi AROYA, bu yıl sefer sayını 15 olarak belirledi. İlk seferi 6 Haziran’da Galataport İstanbul’dan başlayacak.

AROYA’nın bu yılki son seferi 12 Eylül’de Galataport İstanbul’dan ayrılacak. AROYA, bu yıl aralarında Bodrum, Marmaris, Kaş gibi Türk limanlarını ziyaret edecek.

Galataport İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, AROYA Cruises’ın Galataport İstanbul’u yeniden ana liman olarak tercih etmesinin ve 2026 sezonunda sefer sayısını 13’ten 15’e çıkarmasının İstanbul’un kruvaziyer turizmindeki güçlü stratejik konumunu ve artan cazibesini ortaya koyduğunun altını çizdi.

Erdem Tavas, şunları aktardı: “Günümüzde global ölçekte yıllık kruvaziyer yolcu sayısı her sene ortalama %8 artıyor. Bu artıştan Türkiye, kendi coğrafyası olan Doğu Akdeniz limanları kadar payını alıyor. Galataport İstanbul olarak kruvaziyer yolculuğunun en önemli ve stratejik duraklarından biriyiz. Kruvaziyer seyahatine çıkan Türk vatandaşlarının sayısı, 2025 yılında 2024’e göre yaklaşık %70 artış göstererek 25 bin kişi oldu. Bu sene AROYA’nın da döngüdeki yerini sağlamlaştırmasıyla İstanbul çıkışlı seyahate başlayan Türk vatandaşı sayısının 35.000’e çıkmasını öngörüyoruz. Bu noktada Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun iştiraki olan Cruise Saudi ile geliştirdiğimiz iş birliğinin büyüyerek devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. AROYA’nın artan operasyonlarının hem şehrimize hem de bölge kruvaziyer turizmine önemli bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.”

AROYA Cruises Başkanı Sture Myrmell, 6 Haziran’da başlayan seferlere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şu hususlara değindi: “İstanbul’dan hareket edecek 7 gecelik güzergahlar sunuyoruz. Bu güzergahlar, Türkiye’yi yolculuğun merkezine yerleştirip geniş bir Akdeniz deneyimi sunuyor olacak. Bugün İstanbul, Körfez ülkelerinden gelen yolcular açısından doğal avantajlara sahip. Ulaşım alternatifleri, yüksek bilinirlik, mevsimsel uygunluk ve kültürel yakınlık faktörlerini düşünürsek İstanbul’un halihazırda bölgenin en cazip turizm şehirlerinden biri olması son derece doğal bir durum. Bu noktada Galataport İstanbul, şehrin Akdeniz'de güçlü bir kruvaziyer ana limanına dönüşmesine önemli bir katkı sağladığı için ana liman tercihimiz oldu. Yalnızca bir liman olmayan, gastronomi ve alışveriş imkanlarıyla Galataport İstanbul, tam bir İstanbul deneyimi sunuyor. AROYA Cruises olarak Galataport İstanbul'un Türkiye'nin önemli bir kruvaziyer destinasyonu olmasını destekliyor, rezervasyon ve doluluk oranlarına baktığımızda sezonun geri kalanı için olumlu bir tablo görüyoruz.”

Geçen sene denize indirilen 3.362 kişi kapasiteli AROYA’nın rotasında ayrıca 3 tane Schengen vizeli Yunan Adası bulunuyor.