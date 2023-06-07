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Anadolu Efes: 97 - Fenerbahçe Beko: 91 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 97-91 yenerek seride 2-1 öne geçti. Serinin 4. maçı 9 Haziran Cuma günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak

Anadolu Efes: 97 - Fenerbahçe Beko: 91 | MAÇ SONUCU
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 yendi.

Lacivert-beyazlı takım seride 2-1 öne geçti. Serinin 4. maçı 9 Haziran Cuma günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Anadolu Efes, Pleiss ve M'Baye ile etkili olurken, Fenerbahçe Beko rakibine Hayes-Davis ve Wilbekin ile karşılık vererek periyodu 24-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, dış atışlardan Melih Mahmutoğlu ve Tarık Biberovic ile üst üste bulduğu basketlerle 14. dakikada skoru 30-38 yaptı. Bryant'ın pota altında kaydettiği basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Micic ve Clyburn'ün de verdiği destekle skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 52-51 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, daha sonra Calathes ve Hayes-Davis ile oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, 28. dakikada 11 sayılık (65-76) fark yakaladı. Sarı-lacivertliler, son periyoda 78-71 önde girdi.

Son çeyrekte erken faul problemine giren Fenerbahçe Beko karşısında Micic ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada 87-86 öne geçti. Etkili performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, sayı üretmekte zorlanan rakibini 97-91 mağlup etti.

Karşılaşma sonunda koşarak saha içine giren Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, soyunma odasına giden hakemlere tepki gösterdi. Bu sırada Anadolu Efesli bazı taraftarlar da Komsuoğlu ve yanında bulunan sarı-lacivertli idarecilere tepki gösterirken, iki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal

Anadolu Efes: Larkin 5, Micic 25, Clyburn 20, M'Baye 9, Pleiss 17, Bryant 21, Erten Gazi, Furkan Haltalı, Doğuş Balbay, Egehan Arna

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 23, Calathes 8, Pierre 12, Hayes-Davis 21, Motley 7, Guduric, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 12, Samet Geyik 5

1. Periyot: 22-24

Devre: 52-51

3. Periyot: 71-78

Beş faulle çıkanlar: 37.09 Guduric, 39.40 Hayes-Davis, 39.54 Wilbekin (Fenerbahçe Beko)

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