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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes: 99 - Galatasaray: 87 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 99 - Galatasaray: 87 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 99-87 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 22:59 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:59
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, evinde Galatasaray'ı 99-87 mağlup etti.

        Lacivert-beyazlı ekip ligde galibiyet sayısını 11'e çıkarırken, Galatasaray ise 4. kez mağlup oldu.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

        Anadolu Efes: Nwora 12, Bryant 5, Thompson 11, Poirier 12, Ercan Osmani 5, Larkin 18, Rıdvan Öncel 9, Oturu 7, Willis 18, Erkan Yılmaz 2, Burak Can Yıldızlı

        Galatasaray: Livingston 6, Sadık Emir Kabaca 13, Palmer 27, Delgado 6, Göksenin Köksal 5, Cummings 12, Samet Geyik 3, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 5

        1. Periyot: 23-17

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        Devre: 52-46

        3. Periyot: 72-62

        4. Periyot: 99-87

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