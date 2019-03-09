THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70 yendi. Anadolu Efes, bu sonuçla 16. galibiyetini aldı. Barcelona Lassa ise 10. kez mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takımın ABD'li oyun kurucusu Larkin 37 sayıyla maçın en skorer ismi olurken yıldız basketbolcu tarihe geçecek bir performans ortaya koydu.

Mücadeleye oldukça istekli başlayan Larkin, ilk yarıda 11 dakikada 15 sayı üretirken 6'da 6 şut isabetiyle oynadı. 28 dakika boyunca sahada kalan ABD'li yıldız, 37 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle maça damgasını vurdu. 6-7 ikilik, 6-8 üçlük ve 7-7 faul atışıyla maçı tamamlayan Larkin, tam 43 verimlilik puanı yaptı.

İşte Larkin'in uzun yıllar unutulmayacak performansı