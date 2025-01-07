Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi!

THY EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde üst üste mağlubiyetler yaşayan Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic'in görevine son verildi. Lacivert-beyazlı kulüpte Mijatovic'ten boşalan başantrenörlük görevine ise İtalyan çalıştırıcı Luca Banchi getirildi.

Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık! 15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatović ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."