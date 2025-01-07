Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi!
Anadolu Efes, başantrenör Tomislav Mijatovic'le yollarını ayırırken, yerine İtalyan çalıştırıcı Luca Banchi'nin başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.
THY EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde üst üste mağlubiyetler yaşayan Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic'in görevine son verildi. Lacivert-beyazlı kulüpte Mijatovic'ten boşalan başantrenörlük görevine ise İtalyan çalıştırıcı Luca Banchi getirildi.
Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık! 15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatović ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."