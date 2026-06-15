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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Anadolu Efes'te Rolands Smits ile yollar ayrıldı

        Anadolu Efes'te Rolands Smits ile yollar ayrıldı

        Anadolu Efes, Letonyalı uzunu Rolands Smits ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 14:03 Güncelleme:
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        Anadolu Efes'te ayrılık!

        Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Letonyalı oyuncu Rolands Smits ile yollar ayrıldı.

        Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2024-2025 sezonu başında takımımıza katılan Rolands Smits ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Deneyimli basketbolcu, 2025-2026 sezonunda 62 maçta forma giydi.

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