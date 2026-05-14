Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca: Kariyerimin en zorlu sezonuydu!

        Anderson Talisca: Kariyerimin en zorlu sezonuydu!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı ve kariyerindeki en zorlu sezonu yaşadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 19:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin Sambacı yıldızı Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

        2

        "KARİYERİMİN EN ZORLU SEZONU OLDU"

        Bu, kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu.

        3

        "TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

        Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim.

        4

        "DAHA GÜÇLÜ GERİ DÖNECEĞİZ"

        Tüm destekleri için takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve gerçek Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz.

        5

        32 yaşındaki futbolcu bu sezon 45 maçta 27 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 796 dakika sahada kaldı.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 13 Mayıs 2026 (Burcu Köksal AK Parti'ye Katıldı)

        Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Özgür Özel'den Burcu Köksal'a tepki. Özkan Yalım yeniden ifade verdi. Deniz yetki alanları yasası geliyor. Körfez'de sınırlı hareketlilik. Hantavirüs gemisi Hollanda yolunda. Florida yangınlarla mücadele ediyor. Samsun'da dükkanları su bastı. Kızılay'ın Bayram hazır...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Tartıştığı dayısı katili oldu
        Tartıştığı dayısı katili oldu
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu