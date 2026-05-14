Anderson Talisca: Kariyerimin en zorlu sezonuydu!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı ve kariyerindeki en zorlu sezonu yaşadığını dile getirdi.
"KARİYERİMİN EN ZORLU SEZONU OLDU"
Bu, kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu.
"TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"
Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim.
"DAHA GÜÇLÜ GERİ DÖNECEĞİZ"
Tüm destekleri için takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve gerçek Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz.
32 yaşındaki futbolcu bu sezon 45 maçta 27 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 796 dakika sahada kaldı.