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THY'nin iştiraki AnadoluJet, yurtdışındaki 19 yeni noktadan 19 Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleme kararı aldı.

THY'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadler yer aldı:

"AnadoluJet'in ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği yeni stratejisiyle 2021 yaz döneminde yurt dışı uçuşlarını artırması planlanmıştır. Bu kapsamda; AnadoluJet ile Avrupa ve Ortadoğu'daki 19 yeni noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 (frekans) sefer düzenlenmesine karar verilmiştir. AnadoluJet markamızın yurtdışı uçuşlarıyla üstleneceği bu sorumluluk, ülkemizi yeni dönemde bu bölgenin en çok tercih edilen turizm merkezi konumuna taşıyacak ve Ortaklığımıza önemli bir gelir katkısı sağlayacaktır."