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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

        Çankaya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 9 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 05:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 05:30
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        Apartmanda yangın! 9 kişi dumandan etkilendi
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        Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında Fatma Fitnat Atalay, Yusuf Tayfun Çakmak ve Gülhan Çakmak'ın yaşadığı dairede, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

        Atalay ile Çakmak çiftinin yanı sıra diğer dairelerde yaşayanlarla birlikte binadakilerin tahliyesine yardımcı olmak için içeri girenlerin de aralarında olduğu dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

        Dumandan etkilenen 9 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Olaya tanıklık eden Cem Meral, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kadının çığlık atarak binadan dışarı çıktığını, bunun üzerine, apartman sakinlerinin tahliyesine yardımcı olmak amacıyla binaya girdiğini söyledi.

        Fatma Fitnat Atalay'ın yangın nedeniyle panik yaşadığını belirten Meral, Gülhan Çakmak ile kendisi gibi binada yaşayanları dışarı çıkarmak amacıyla içeri giren ancak dumandan etkilenen 1 kişinin dışarı çıkmasına yardımcı olduğunu anlattı.

        Meral, binadakiler tahliye edildikten sonra yangının çıktığı binada patlama meydana geldiğini söyledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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