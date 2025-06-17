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        Haberler Ekonomi Emlak Ankara'da gayrimenkulün finansal yol haritası ele alındı - Emlak Haberleri

        Ankara'da gayrimenkulün finansal yol haritası ele alındı

        GYODER tarafından düzenlenen 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, "Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği" temasıyla gerçekleştirildi. Zirvede, başta GYO ve PGYF'ler olmak üzere sermaye piyasası araçlarının gayrimenkul sektöründeki yeri ve sunduğu imkânlar ele alındı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, "Dünyada değişen ekonomik dengeler, yükselen faizler, azalan likidite ve yatırımcı davranışlarındaki evrim, sektörümüzde yeni bir sayfa açtı. Bugün gayrimenkul üretmek kadar; o gayrimenkulü nasıl fonladığınız, yatırımı nasıl çeşitlendirdiğiniz, portföyü nasıl halka açtığınız konuşulmak zorunda" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:13
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        Ankara'da gayrimenkulün finansal yol haritası ele alındı
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        Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ankara Gayrimenkul Zirvesi gerçekleştirildi. Gayrimenkul sektörünün güncel ihtiyaçlarını ve finansman sorunlarını odağına alan 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde, yüksek faiz ortamında sektöre yön verecek yeni finansman modelleri ve sermaye piyasası araçları ele alındı.

        Zirveye, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri ve sektör profesyonelleri katılım gösterdi.

        Zirve, “Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği” ana temasıyla, “Gayrimenkul Geliştirmede Sermaye Piyasası Araçları Devrede” başlığı altında gerçekleştirildi. Zirvenin açılış konuşmalarını ise GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazineden Sorumlu Bakan Yardımcısı Osman Çelik yaptı.

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        “Gayrimenkul kaynak, sermaye, güven ve zekâ ile inşa ediliyor”

        2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Bugün burada, sektörümüzün geleceğini etkileyen çok kritik bir başlık altında bir aradayız: ‘Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği.’ Gayet iyi biliyoruz ki gayrimenkul sadece taş, toprak ve betonla değil; kaynakla, sermayeyle, güvenle ve zekâ ile inşa ediliyor. Dünyada değişen ekonomik dengeler, yükselen faizler, azalan likidite ve yatırımcı davranışlarındaki evrim, sektörümüzde yeni bir sayfa açtı. Bugün gayrimenkul üretmek kadar; o gayrimenkulü nasıl fonladığınız, yatırım yapmak kadar; o yatırımı nasıl çeşitlendirdiğiniz, güçlü bir portföy kadar; o portföyü nasıl halka açtığınız konuşulmak zorunda. Bugün GYO’lardan GYF’lere, proje fonlarından yatırım sertifikalarına, halka arzlardan temettü rejimlerine pek çok başlığı birlikte masaya yatıracağız. Bu yılki zirvemizi, ekonomi politikalarının tam merkezine oturmuş bir içerikle kurguladık. Çünkü artık gayrimenkul sektörü yalnızca bir yatırım aracı değil, ekonominin kendisi” diye konuştu.

        “GYF’lerin büyüklüğü 160 Milyar TL’yi aştı”

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise küresel ve yerel piyasalardaki değişimlerle birlikte gayrimenkul sektörünün finansman yapısının da evrilmek zorunda olduğunu söyleyerek, “Özellikle finansmanın çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir büyüme için bir zorunluluk haline geldi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Gayrimenklul Yatırım Fonları (GYF), Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları, Gayrimenkul Sertifikaları gibi enstrümanlar yatırımcıların doğrudan ya da dolaylı olarak gayrimenkul sektörüne erişimini kolaylaştırıyor. Özellikle GYO’ların, yatırımcılara düzenli gelir ve değer artışı potansiyeli sunması, bu araçların cazibesini artırıyor. Bugün geldiğimiz noktada, payları Borsa İstanbul’da işlem gören 49 GYO’nun aktif büyüklüğü 2025 yılının ilk çeyreğinde 1,3 Trilyon TL’ye, piyasa değeri ise 545 Milyar TL’ye ulaştı. Diğer taraftan mevzuatımıza en son kazandırmış olduğumuz Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının sayısı 47’ye, toplam büyüklüğü ise yaklaşık 35 Milyar TL’ye yükselerek bu düzenlememizin uygulamada yansımalarını görmeye başlamış durumdayız. Tüm GYF’lerin ise 265 adet ile 160 Milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Büyük ölçekli kentsel dönüşüm ve güvenli konut projelerinin finansmanı konusunda gayrimenkul sertifikasını önemsiyoruz. Bugün bu konu müstakil olarak bir oturumda ele alınacak. Önümüzdeki dönemde hem yatırımcıların haklarını koruyacak hem de sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni finansal enstrümanların ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

        “20 yılda 1.5 milyon sosyal konut inşa edildi”

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazineden Sorumlu Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise konuşmasında şunları söyledi:

        “Salgın sonrasında tüm dünyada konuta erişimin zorlaştığı göz önüne alındığında sosyal konut projeleri kritik öneme sahip oldu. Türkiye’de ise yaşanan depremler nedeniyle daha da kritik hale geldi. 2023 Şubat depreminden etkilenen bölgelerdeki konutların yüzde 40 ağır hasar aldı, bu da güvenli bölgelere göçü hızlandırarak kira ve konut fiyatlarını yükseltti. Konut arzını arttırmaya, deprem kaynaklı konut stoğundaki kayıpları telafi etmeye, kentsel dönüşümü teşvik etmeye, dar ve orta gelirli aileleri desteklemeye yönelik politikalara önem veriyoruz. TOKİ tarafından son 20 yılda uygun fiyatlı ve depreme dayanıklı 1.5 milyon sosyal konut inşa edildi. 2023-2028 döneminde 500 bin yeni sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyeri hedefiyle çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca atıl durumdaki hazine arazileri sosyal konut projelerine tahsis edilerek arsa maliyetleri de düşürülmektedir. Önümüzdeki dönemde konut arz ve talebinin dengelenmesi, konut arzının artmasıyla kira ve konut fiyatlarındaki artışın da yavaşlayacağı öngörülüyor.”

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