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        Haberler Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü, Ariyibi ile sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü, Ariyibi ile sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Gboly Ariyibi'yi transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 20:34
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        Keçiörengücü'nden transfer
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        Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Gboly Ariyibi ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ariyibi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

        Ariyibi, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı.

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