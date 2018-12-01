Kulüpler Birliği, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçındaki penaltıya ilişkin olarak MHK'nin aldığı Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yı dinlendirme kararının geri alınması için TFF'ye çağrıda bulunmuştu. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Kulüpler Birliği Vakfı'nın çarşamba günü yaptığı açıklamayla ilgili konuştu. A Spor'a konuşan Yiğiner, Kayserispor Başkanı ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanvekili olan Erol Bedir'in kendisini aradığını belirterek "Kayserispor Başkanı, Kulüpler Birliği'nin başkanvekili olarak aradı, 'Anadolu kulüpleri olarak eziliyoruz, bir bildiri yayınlıyoruz' dedi. Anlattığı ile yayınlanan bildiri arasında uçurum var. Galatasaray konusunu anlatmadı tabii ki. Galatasaray başkanı ile bir gün sonra konuştuk, o da Ali Dürüst'ün istifa edip geri dönmesine sitem etti. Bu bildiriyi birçok kulüp okumadı bile. Ben imza atmadım. Televizyonu açtım, '17 kulübün altında imzası var' deniyor. Biz futbolda adalet istiyoruz, Anadolu takımları da eziliyor. Bu şekilde olunca haliyle 'he' diyeceksiniz, biz de 'he' dedik." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayseri'de oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçıyla ilgili olarak da konuşan Yiğiner, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i aradığını da dile getirerek "Kulüp başkanları dönem dönem istişare ederiz. Bizden sonra da Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacaktı. Özellikle oynamamak ya da başka sahaya alınması Galatasaray'ı da, diğer takımları da ilgilendirir. Ben Mustafa başkan ile görüştüm, doğrudur. 'Başkanım, nasıl bir yol izleyeceğiz' dedim. 'Bize bu sahada oynanmaz diyorlar, ne yapalım, çıkmazsak nasıl olur, sizinle de oynayacaklar' dedim. Hem ceza hem de Federasyon'un para cezası vardı. 500 bin, 1 milyon ceza vardı ve biz de mecbur kaldık ve Kayseri'de oynadık." dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Hakem kararlarından yakınan Ankaragücü Başkanı, "Bana göre penaltı değil ama hem Beşiktaş maçında, hem Konya maçında VAR'a gidilmemesi, hem Antalya maçında VAR'a gidilmedi ve yüzde 100 penaltı verilmedi. Burada da aynı durum oldu. Penaltı pozisyonunu daha sonra izledik, penaltı değil gibi. 2-3 maçtır süregelen pozisyonlar var. Hem Beşiktaş maçında, hem Konya maçında, hem de Antalya maçında net penaltılarımız verilmedi ve VAR'a gidilmedi. Bizim üzüntümüz o. Hep takdir hakları rakip takımlardan yana kullanıldı." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY MAÇINDA VERİLEN PENALTI YANLIŞ"

Galatasaray - Konyaspor maçında verilen penaltı kararına da değinen Yiğiner, "Bundan sonraki süreçte bu bize tecrübe olmuştur. Biz ikinci, üçüncü ligden geldik, ilk kez Süper Lig'deyiz, Kulüpler Birliği'ni yeni gördük. Süper Lig başkanlarını yeni tanıdık. Zamanla her şeyi öğreniriz, bizim de tecrübemiz olur. Bu tür olaylarda biz de, 'Mail atın, whatsapp'tan yazın" deriz, oradan bakarız. Kulüpler Birliği açıklamasını birçok kulüp okumadı. Benim imzaladığım olay, Anadolu kulüplerinin ezilmemesidir. Galatasaray'ın aleyhine verilen penaltı kararı da penaltı değildir, yanlış karardır." diyerek sözlerini noktaladı.

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