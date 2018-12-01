Kulüpler Birliği Vakfı'nın çarşamba yayınladığı bildirinin yankıları sürüyor. Galatasaray dışındaki 17 kulüp adına hazırlanan bildiride, MHK'nin Galatasaray - Atiker Konyaspor maçındaki yönetimleri nedeniyle kızağa çektiğini açıkladığı hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya hakkındaki kararın iptali istenmiş ve 'Tek bir kulübün gövde gösterisi anlamına gelecek bu karardan geri adım atılmasını bekliyoruz' ifadesi kullanılmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre bu bildiri üzerine araştırma başlatan Galatasaray yönetimi, Kulüpler Birliği'ne bir yazı gönderdi.

4 GÜNDÜR CEVAP VERİLMEDİ

Yazıda 3 kritik soru yöneltildi ve cevap istendi:

1-) Bu bildiriyi kim veya kimler yazdı?

2-) Yayınlanan bildiride neden ıslak imza yok?

3-) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin doğal üyesi olmasına rağmen kendisine neden haber verilmedi?



Aradan 4 gün geçmesine rağmen bu sorulara yanıt verilmedi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI BUGÜN

Galatasaray Yönetim Kurulu, bugün Türk Telekom Stadı'nda olağanüstü toplanarak, Kulüpler Birliği ile yaşanan olayları değerlendirecek. Bu toplantıda birlikten ayrılıp ayrılmama konusu tartışılacak ve izlenecek yol haritası belirlenecek. Sarı kırmızılı yönetim diğer yandan bazı kulüp

başkanlarının, "Haberimiz yok" ya da "Bize söylenenden farklı şeyler yazılmış" dediği bildiriyi sosyal medya hesaplarından yayınlayan kulüpleri ve yayın zamanlarını belirledi.

17 KULÜBÜN 8'İ BİLDİRİYİ YAYINLADI

Kulüpler Birliği Vakfı'nın resmi internet sitesinde ve Twitter adresinde 28 Kasım Çarşamba günü saat 15.56'da yer alan bildiri, 8 kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor kulüplerinin yayınladığı bildiriyi, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Akhisar ve Çaykur Rize yayınlamadı.

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